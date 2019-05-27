Беспорядки в Индонезии: пострадали 20 журналистов

Джакарта, , 14:14 — REGNUM По данным альянса независимых журналистов (AJI), по меньшей мере 20 журналистов пострадали во время беспорядков в Индонезии, которые прошли в крупных городах страны 21−22 мая 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

«Таким образом, по нашим данным, около 20 журналистов пострадали во время беспорядков 21−22 мая», — заявил председатель альянса независимых журналистов Абдул Манан во время пресс-конференции в Джакарте 26 мая.

По его словам, 11 журналистов столкнулись с насильственными действиями со стороны полиции, которая их прогоняла, применяла силу и конфисковала оборудование во время освещения событий 21−22 мая. Было еще 7 случаев, когда журналисты подвергались нападению со стороны протестующих. В других случаях не удалось определить виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21−22 мая в крупных городах Индонезии прошли акции протеста после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны объявила Джоко Видодо победителем на президентских выборах в Индонезии в 2019 году.

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