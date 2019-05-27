Заключённые колонии в Одессе подняли бунт: видео

Одесса, Украина, , 14:03 — REGNUM В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одессы заключенные устроили массовые беспорядки. Инцидент произошёл сегодня утром, 27 мая. Изначально сообщалось о том, что в результате ЧП нескольким осуждённым удалось сбежать, однако позднее официальные представители пенитенциарного заведения эту информацию опровергли.

В настоящее время правоохранители полностью контролируют ситуацию. По информации на национальной гвардии Украины, зачинщики бунта изолированы, а на территории исправительного учреждения создан штаб из различных силовых структур.

По предварительной информации, в результате волнений пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

Видео опубликовано: Полиция Одессы

«После локализации пожара, который возник в результате возгорания автомобиля, начнёт работу следственно-оперативная группа полиции», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Предположительно, бунт в тюрьме начался из-за недовольства заключённых качеством пищи. В настоящее время ведутся переговоры с заключёнными.