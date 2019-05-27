В Красноярске врачи борются за жизнь ребёнка, упавшего в яму с золой

Красноярск, , 14:02 — REGNUM В Ленинском районе Красноярского края семилетняя девочка упала в яму с золой и получила сильнейшие ожоги.

Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

Информация об инциденте поступила следствию 25 мая. Сообщалось, что в больницу города Красноярска доставили ребёнка с термическими ожогами площадью около 90%. По предварительным данным, вечером 25 мая двое детей играли в мяч в районе улицы Спортивной. Они обратили внимание на яму глубиной около 2 м, куда местные жители сбрасывали использованную золу из печи.

Ничем не прикрытая яма не была огорожена, туда упала семилетняя девочка. Находившиеся рядом соседи вытащили её, вызвали скорую помощь, однако ребёнок успел получить серьёзные термические ожоги.

Следователь, в том числе, выясняет, на каком основании была вырыта яма в месте общего пользования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в январе 2019 года восьмилетний мальчик провалился в яму и не смог вылезти обратно в лесу вблизи города Сосенский Козельского района.

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