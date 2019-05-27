Авиация Турции вновь нанесла удар по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 14:04 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории северного Ирака. Об этом 27 мая сообщается на официальной странице в Twitter министерства обороны страны.

Воздушная операция осуществлялась в районах Авасин-Басиян и Хакурк, целью авиации были укрытия повстанцев, склады с оружием, а также живая сила противника. О результатах налета не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана, считающаяся правительством Турции террористической организацией, имеет базы на территории соседнего Ирака.

Между Анкарой и Багдадом заключено соглашение, в соответствии с которым турецкие военные имеют право осуществлять спецоперации против курдских повстанцев на территории соседнего государства.

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