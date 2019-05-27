СКР проверяет гибель женщины во время урагана во Владикавказе

Владикавказ, , 13:33 — REGNUM В Северной Осетии проводится проверка Следственного комитета по факту смерти местной жительницы. Женщину придавило деревом по время урагана 25 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла около 17:00 в районе лесопарковой зоны «Сопитская горка» в городе Владикавказе. Сильный ветер повалил на 39-летнюю женщину дерево, она скончалась от полученных телесных повреждений в карете скорой помощи.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в минздраве республики, всего во время ураганного ветра в РСО-Алании пострадали четыре человека. Одного из пострадавших отпустили домой после оказания первой помощи, ещё двое остаются в больнице.

Как сообщили ИА REGNUM в МЧС по региону, в результате «комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в городе Владикавказе произошли частичные обрывы линий электропередачи, были повалены 43 дерева». Без света остались несколько районов Владикавказа. На устранение последствий ураганного ветра были направлены 20 бригад электриков.

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