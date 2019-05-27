Страшное ДТП в Дагестане: трое погибли, ещё трое в попали в больницу

Махачкала, , 13:13 — REGNUM https://www.instagram.com/p/Bx9UuQbigjj/

Очередная трагедия на дорогах Дагестана: авария с летальным исходом произошла на трассе Махачкала — верхний Гуниб. Три человека погибли, ещё трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Один из пострадавших — несовершеннолетний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Столкновение двух автомобилей «Лада Калина» произошло сегодня утром, 27 мая. По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года трагедии на дорогах Дагестана стали происходить с пугающей регулярностью. Двумя днями ранее, 25 мая, при въезде в город Дербент водитель «Приоры» не справился с управлением при попытке обогнать впереди идущую машину. Легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом. Водитель «Приоры» и оба его пассажира погибли на месте. Им было от 21 до 27 лет.