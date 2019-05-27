Адвокат рассказал о состоянии свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Москва, , 12:46 — REGNUM Проходившая свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в стабильно тяжелом состоянии, заявил РИА Новости адвокат Алим Бешенов.

По его словам, в аэропорту Бобковой стало резко плохо, она в срочном порядке была госпитализирована.

«В настоящий момент ее состояние стабильно тяжелое», — заявил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Бобкова перенесла несколько операций после падения с балкона одной из гостиниц в Чехии. Родственники и коллеги девушки из московского ночного клуба, в котором она работала, объявили сбор средств на её лечение.

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