«Якутуголь» обвинили в загрязнении рек Якутии

Якутск, , 12:46 — REGNUM «Якутуголь» не обеспечивает экологическую безопасность в зоне воздействия своих объектов на должном уровне, а экологический менеджмент на предприятии не организован. К такому выводу пришли в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Компании поручили ряд мероприятий по улучшению экологического состояния возле мест добычи угля.

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По словам директора по производству АО ХК «Якутуголь» Алексея Иванова, одна из рек в Нерюнгринском районе республики протекает недалеко производственных объектов компании, поэтому в период таяния снега накопленная угольная пыль вместе с талыми водами попадает в водоём.

«По результатам нашего производственного контроля, который мы постоянно проводим и фиксируем на границе санитарно-защитной зоны, и раньше подтверждались случаи загрязнения. Но в этом году эти случаи стали вопиющими. На данный момент по этому поводу проводим дополнительные мероприятия и разбирательства», — сказал Алексей Иванов.

Руководитель департамента по экологической безопасности минэкологии Якутии Вера Степанова подчеркнула, что негативное влияние «Якутугля» на водные объекты республики фиксируется в течение нескольких лет.

«Только за первый квартал 2019 года в результате деятельности компании установлено ухудшение качества воды реки Чульман вследствие поступления вод реки Верхняя Нерюнгра загрязненными ионами аммония, стронция и марганца», — отметила она, подчеркнув также, что компания имеет разрешительную документацию по водопользованию не на все свои объекты.

Загрязнение реки Верхняя Нерюнгра стало поводом для возбуждения административного дела по статье 8.13 КоАП РФ, «Якутуголь» оштрафован на 330 тыс. руб., ответственный за соблюдение природоохранного законодательства сотрудник компании — на 50 тыс. рублей.

Помимо этого, компании поручено произвести очистку береговой линии и водоохранной зоны реки Верхняя Нерюнгра в районе Якутии, принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и провести ряд других мероприятий, разработать план мероприятий по повышению эффективности экологического менеджмента и производственного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая на льдинах реки Чульман возле одноимённого посёлка Якутии обнаружено загрязнение, похожее на угольную пыль. Пробы льда были отобраны инспекторами государственного экологического надзора для проведения лабораторного исследования. Фоновые значения содержания взвесей тогда были превышены от 21 до 294 раз.

В конце апреля обнаружилось также загрязнение реки Верхняя Нерюнгра. Предполагалось, что грязная вода попала туда во время таяния снега, пробы воды отправлены на экспертизу.