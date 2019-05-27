Голодный забайкалец спалил 600 гектаров леса

село Урлук, Забайкальский край, , 12:29 — REGNUM МВД РФ обнародовало причину одного из пяти пожаров, действующих на сегодняшний день в Забайкалье. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, возгорание лесного массива вблизи села Урлук, в результате которого сгорело около 600 гектаров леса, устроил 43-летний местный житель. Он пас в поле скот и разжёг костер, чтобы приготовить пищу.

По словам правоохранителей, факт причастности пастуха к правонарушению был установлен после опроса свидетелей и осмотра территории чабанской стоянки.

«От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся», — отметила Ирина Волк.

После задержания мужчина сознался в содеянном.

Напомним, шквалистый ветер и непотушенные палы уже принесли немало бед Забайкалью в апреле 2019 года. В огне сгорели десятки сотен домашних животных и птиц, более 700 человек признаны пострадавшими. По состоянию на 27 мая 2019 года в Забайкальском крае действовало пять пожаров на площади 4630 га.

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