Москвичка оставила ребёнка в игровой комнате ТЦ

Москва, , 12:04 — REGNUM Женщина оставила шестилетнего ребёнка в игровой комнате торгового центра на севере Москвы, сообщили журналистам 27 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Происшествие случилось 26 мая. По данным следствия, женщина пришла вместе с сыном в торговый центр и оставила его в игровой комнате.

«Вечером сотрудники торгового центра обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе.

Следственные органы начали доследственную проверку. Мама установлена и доставлена для опроса. Кроме того, органы опеки проверяют жилищные условия ребёнка. Ими устанавливается и исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка его родителями.

Мальчик находится в медицинском учреждении, добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, сожитель молодой женщины, оставившей двухлетнюю девочку в одной из столичных поликлиник, задержан в рамках уголовного дела.

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