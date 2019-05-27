Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Полиция Израиля арестовала восьмерых палестинцев

Происшествия

Их подозревают в терроризме

Иерусалим, 27 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Правоохранительные службы Израиля арестовали восьмерых палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 27 мая Anadolu Ajansi.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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