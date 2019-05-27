Полиция Израиля арестовала восьмерых палестинцев

Иерусалим, , 12:06 — REGNUM Правоохранительные службы Израиля арестовали восьмерых палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 27 мая Anadolu Ajansi.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Израиля сократили промысловую зону для рыбаков из сектора Газа