За комментарий о притеснении алтайского народа выписали 10 тыс. руб. штрафа

Горно-Алтайск, , 11:33 — REGNUM Не успела общественность забыть историю с уголовным преследованием жительницы Барнаула Марии Мотузной, разместившей на своей странице в социальной сети картинки, на которых усмотрели оскорбление чувств верующих, как похожий скандал возник в Республике Алтай. Как сообщил сегодня, 27 мая, в своём Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, за то, что в январе 2018 года 23-летняя местная жительница написала на алтайском языке «ВКонтакте» два сообщения о притеснении алтайского народа, правоохранители переквалифицировали уголовное дело, возбуждённое по статье 282 УК на «административку» (ст. 20.3.1 КоАП).

Такое, по словам правозащитника, происходит впервые в России.

«В январе 2019 года уголовное дело прекращено вследствие декриминализации. И тут же полиция завела административное дело по новой статье 20.3.1 о первичном экстремизме. Это первый известный случай фактической переквалификации экстремизма с уголовного на административный.

Большой вопрос вызывает вопрос годичного срока давности привлечения к административной ответственности, учитывая что с момента размещения постов прошел 1 год и 4 месяца. 17 мая 2019 года судья Онгудайского районного суда Республики Алтай признал Рыкову виновной и назначил штраф в размере 10,000 рублей», — отметил Павел Чиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Барнауле возбудили сразу несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок в социальной сети «ВКонтакте». Одну из самых известных фигуранток — Марию Мотузную неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали её дом, возили на допрос мать. Но после того, как президент РФ Владимир Путин в декабре 2018 года подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ, прокуратура от имени государства извинилась перед Мотузной и исключила её из списка экстремистов. Теперь девушка подала в суд иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере одного миллиона рублей.

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