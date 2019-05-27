На окраине Вены замечена экзотическая ядовитая змея

Вена, , 11:25 — REGNUM 26 мая в полицию Вены (Австрия) обратилась женщина, сообщившая об обнаружении ею ядовитой змеи, похожей на кобру. Она предоставила фотографии, по которым эксперт подтвердил, что змея представляет угрозу населению, пишет газета Heute.

«Это может быть индийская кобра, тайваньская черношеяя кобра или моноклевая кобра. Проблема с этими тремя змеями состоит в том, что в случае укуса потребуются три разных противоядия», — сказал известный ветеринарный врач Георг Яхан, специалист по рептилиям. Он добавил, что в венских клиниках имеется противоядие от яда индийской кобры, но против ядов двух других змей — вряд ли. Также врач уточнил, что в природе эта змея сможет выжить до наступления заморозков.

Фотографии змеи были сделаны на грунтовой дороге на северной окраине Вены, граничащей с коммуной Бизамберг. Прошло два дня, прежде чем очевидица решила предупредить местные власти об опасности. Средства массовой информации призывают местное население к бдительности.