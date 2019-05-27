Из кранов в сахалинском посёлке течет вода с червями

Петропавловск-Камчатский, , 11:30 — REGNUM В Сахалинском поселке Дальний из кранов течет вода с червями. На качество воды жители жалуются давно, но раньше вода была просто грязная и с примесями песка. Теперь в ней появились живые существа, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Видео с записью, на которой видно, как из крана вместе с водой вылетают длинные черви, в редакцию ИА Сахалин. Инфо прислала жительница Дальнего. Видео она снабдила комментарием:

«Вот такие черви. Мы боимся ребенка помыть».

В мэрии Южно-Сахалинска, в состав которого входит Дальний, пообещали разобраться и принять меры и даже направить пробы воды на анализ в лабораторию.

Как сообщало ИА REGNUM, качество воды — одна из серьезнейших проблем островного региона. Во многих муниципалитетах люди жалуются на то, что вода из кранов течет грязная. В портовом Холмске с советских времен существует сеансовая (почасовая) подача воды. В столице региона Южно-Сахалинске водопровод построен японцами во время оккупации ими Сахалина. Когда японцев выбили с острова, они забрали с собой всю документацию, и до сих пор местные коммунальщики не знают, где пролегает водопровод. Иногда японский водопровод показывает дурной нрав, прорываясь фонтанами в самых неожиданных местах — на оживлённых автотрассах или улицах.