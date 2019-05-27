В Подмосковье собаки утащили ребёнка в канализационную трубу

Ногинск, Московская область, , 10:57 — REGNUM В подмосковном Ногинске бродячие собаки утащили ребёнка в канализационную трубу, сообщает портал Вести.ру.

По данным СМИ, собаки напали на ребёнка, когда тот гулял во дворе жилого дома. Животные затащили малыша в канализационную трубу. Родители и волонтёры искали пострадавшего несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось 26 мая. По факту ЧП идёт доследственная проверка.

«В результате укусов собаки ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

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