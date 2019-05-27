В Ярославле расследуют дело о мошенничестве в «Городском спецавтохозяйстве»

Ярославль, , 10:54 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством в муниципальном унитарном предприятии «Городское спецавтохозяйство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Подозреваемым по делу проходит бывший заместитель директора МУП «Городское спецавтохозяйство» Александр Жилкин. Как считает следствие, с марта 2018 по январь 2019 года он путем обмана совершал хищения бюджетных средств, используя сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью. Угноловное дело возбуждено сотрудниками полиции.

Речь идет о деньгах, выделяемых на ручную уборку Ярославля. Ущерб оценивается в 6,8 млн рублей. Ранее о нарушениях в муниципальном предприятии заявлял мэр города Владимир Волков. По словам мэра, нарушения совершались при его предшественнике Владимире Слепцове. В январе директор предприятия Эдуард Снежков был уволен.

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