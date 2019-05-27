В Ярославле обнаружен подпольный ЛВЗ

Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославле сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению водки. Об этом сообщает официальный сайт УМВД по Ярославской области.

Сначала поддельные алкогольные напитки были изъяты в одной из торговых точек в Ленинском районе Ярославля. В рамках расследования уголовного дела сотрудники управления экономической безопасности вышли и на подпольный цех. Он находился в Фрунзенском районе города.

«Изготовление осуществлялось путем смешивания в бочках жидкостей, содержащих спирт и воду. Из незаконного оборота полицейскими изъято около 2 тысяч готовых к реализации бутылок с поддельным алкоголем. Изъяты наклейки, графически схожие с акцизными марками на алкогольную продукцию», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Поддельная водка направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области осудили организаторов подпольных водочных заводов