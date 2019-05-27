Самолёт улетел из Киева в Одессу без половины пассажиров

Киев, , 10:47 — REGNUM Самолёт авиакомпании «МАУ» улетел в Одессу, оставив в киевском аэропорту «Борисполь» около половины пассажиров этого рейса, сообщил 27 мая ресурс «Информатор».

"На посадку в Киеве пришла вовремя. Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история «на миллион» — автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: «Всё выходим обратно, самолет без вас улетел», — написала в социальной сети Facebook пассажир самолёта.

Ещё одна участница инцидента рассказала, что на самолёте улетели муж с дочерью, а она со вторым ребёнком осталась в аэропорту.

В итоге некоторым пассажирам поменяли билеты на следующий рейс до Одессы, а остальным купили билеты на автобус.

Представители «МАУ» утверждают, якобы сбой случился по вине сотрудников обслуживающей компании «Aerohandling». В свою очередь генеральный директор «Aerohandling» принёс извинения, заявив, что сбой произошёл из-за самочувствия одного из сотрудников компании — у него случился микроинсульт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Запорожья застряли около 100 туристов, направлявшихся на отдых в Турцию.

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