На Филиппинах в ДТП с автобусом пострадали около 60 человек

Манила, , 10:14 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на Филиппинах погиб один человек, еще около 60 пострадали, сообщает Philippine Daily Inquirer.

По данным издания, ДТП произошло на дороге муниципалитета Атимонан, где грузовой автомобиль опрокинулся на левую сторону, после чего столкнулся с автобусом.

В результате водитель грузовика скончался на месте. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2019 года на севере Филиппин произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. В результате погибли три человека, еще 73 получили травмы. 17 мая в результате столкновения фургона и грузовой машины на Филиппинском острове Лейте погибли по меньшей мере восемь человек.

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