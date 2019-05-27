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На северо-востоке Нигерии боевики убили 25 военных

Происшествия

Боевики напали на военных, сопровождавших беженцев из деревень штата Борно

Майдугури, Нигерия, 27 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Боевики убили по меньшей мере 25 военных в штате Борно, при атаке также погибло неустановленное число мирных жителей. Это вторая атака на армию Нигерии, состоявшаяся на прошлой неделе, передает VOA Africa.

По информации издания, инцидент произошел утром в субботу, 25 мая. Боевики открыли огонь по солдатам, когда те сопровождали группу беженцев из деревень в штате Борно, которые страдают от атак террористов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они (боевики) устроили засаду и окружили автомобили, в которых находились военные и мирные жители, а затем открыли по ним огонь», — сообщают местные СМИ.

Напомним, 25 мая военные осуществляли эвакуацию деревень, чтобы провести операцию против террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Очевидцы сообщают, что конвой с беженцами состоял из 50 автомобилей.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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