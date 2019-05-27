Организаторы незаконной свалки в Москве бросили застрявший мусоровоз

Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве неизвестные организовали свалку возле Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщает портал «Активатика».

Груды мусора оказались складированы в ночь на 25 мая на поляне с внешней стороны 38-го километра МКАД возле посёлка Коммунарка ТиНАО. Вместе с отходами, нарушители оставили и мусоровоз «КамАЗ», застрявший в мягком грунте. У машины сняты госномера.

К публикации прикреплено видео, где зафиксировано общение сотрудника строительной организации с сотрудниками полиции, которых он вызвал. Мужчина сообщил, что за одну ночь таким образом утилизировали мусор не менее 50 автомобилей.

Портал приводит слова депутата Первомайского поселения Натальи Беловой, которая рассказала о массовом характере проблемы.

«Весной началось что-то невероятное. Подъезжает грузовик, поворачивается задом и вываливает мусор прямо на остановку. Или на велосипедную дорожку, или на поле рядом с домами… Где попало! И быстро уезжает. И таких случаев за день — десятки. Потом мы подсчитываем ‑ и выясняется, что очистить территорию от каждой такой кучи обходится в среднем в полмиллиона рублей», — сказала она.

Судя по кадрам видео, складирован преимущественно строительный мусор, перемешанный с грунтом.