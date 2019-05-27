В Ярославской области осужденный погиб после происшествия в СИЗО

Ярославль, , 09:47 — REGNUM 24 мая в ярославской больнице скончался 29-летний осужденный, доставленный в лечебное учреждение из СИЗО-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

В ряде СМИ появилась информация о том, что осужденный погиб после пыток, однако в ярославском УФСИН эту информацию опровергают. Там заявили, что он погиб в результате попытки самоубийства.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осуждённому оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина С. следов пыток и насилия не обнаружено. В соответствии с медицинскими показаниями осуждённый С. был этапирован в клиническую больницу номер 2 для оказания необходимого лечения», — сообщили ИА REGNUM в УФСИН России по Ярославской области.

Следственный комитет проводит по этому факту доследственную проверку.

«Изъяты видеозаписи, на которых запечатлено пребывание мужчины в СИЗО. Проводятся необходимые проверочные мероприятия в отношении сотрудников учреждения, которые в те дни находились на служебной территории и общались с осужденным», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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