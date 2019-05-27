Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Саудовской Аравии сбили беспилотник йеменских хуситов — СМИ

Происшествия

Жертв нет

Эр-Рияд, 27 мая 2019, 09:48 — REGNUM  Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила беспилотник йеменских хуситов. Об этом 26 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

«Мы подтверждаем наше право на оборону, а также подчеркиваем, что хуситы заплатят за нападение высокую цену», — говорится в заявлении представителя арабской коалиции, осуществляющей интервенцию в Йемен, Турки аль-Малки.

Факт попытки нападения также подтвердили и сами хуситы, жертв среди мирного населения не было.

Как передавало ИА REGNUM, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вторглась в Йемен в 2015 году, после того, как хуситы свергли президента страны Мансура Хади. Годы противостояния завели стороны конфликта в тупик.

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