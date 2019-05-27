Состояние директора школы Якутии, пережившего нападение, стабилизировалось

Якутск, , 09:30 — REGNUM Директор Чаранской средней школы в Усть-Алданском районе Якутии Игорь Сивцев в ближайшее время возможно сможет сам дать показания по делу, возбуждённому в отношении напавшего на него с ножом молодого человека. Его состояние стабилизировалось, рассказал глава Усть-Алданского района Алексей Федотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Конечно, мы все в шоке, — цитирует ЯСИА Алексея Федотова. — Сразу после случившегося, ситуация была взята под особый контроль, управление образования района провело экстренное совещание с директорами районных школ. Вся педагогическая общественность возмущена, коллеги пострадавшего хотят внести свою лепту в расследование».

По информации ЯСИА, по факту преступления были задержаны шестеро молодых людей, 2000, 2001 и 2003 года рождения, трое из них — учащиеся школы, которой руководит Игорь Сивцев.

«Я считаю, что этот вопиющий случай обнажил более глубокие проблемы в нашем обществе, — считает Алексей Федотов. — В отношении участников преступления, возможно, и могли быть приняты воспитательные меры, но, если такое происходит, родители сразу бегут к учителям и начинают угрожать прокуратурой и проверками. Проверяющие, в свою очередь, тоже требуют со школы. Но нарушители рано или поздно школу заканчивают и дальше они становятся проблемой родителей».

В связи с этим глава Усть-Алданского района Якутии считает, что нужно пересматривать закон об образовании так, чтобы у учеников кроме прав были и обязанности, а у преподавателей, помимо обязанностей, были яснее и четче прописаны их права.

«Кроме того, должна вестись работа с родителями — родительство должно быть осознанным, они должны нести ответственность за своих детей. В свою очередь, школа должна иметь право применять штрафные меры, в том числе жёсткие, в воспитательных целях», — подчеркнул Алексей Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, на директора Чаранской школы в Усть-Алданском районе Якутии 25 мая было совершено нападение. Между ним и группой молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого один из парней достал нож и ударил им директора. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.