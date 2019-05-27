Протесты в Пакистане: погибли три человека

Исламабад, , 09:25 — REGNUM В результате столкновений между протестующими и правительственными войсками в пакистанской провинции Северный Вазиристан погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает 26 мая Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Манифестанты начали свои акции в знак протеста против исчезновения людей в провинции. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале столкновений.

По данным правоохранительных органов, демонстранты, среди которых присутствовали члены парламента страны, совершили нападение на пост полиции. По мнению другой стороны, военные открыли огонь по безоружным людям.

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