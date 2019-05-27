В Бурятии почти неделю боролись с крупным лесным пожаром

Бичурский район, Бурятия, , 09:16 — REGNUM В Бурятии к 26 мая огнеборцам удалось, наконец, ликвидировать крупный пожар, действовавший почти неделю в Бичурском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства, возгорание было локализовано на площади в 1800 гектаров.

«Несколько раз в результате погодных условий возникала вероятность перехода огня на населенные пункты, но во всех случаях угроза населенным пунктам была снята», — отметили в агентстве.

Всего на тушении работали более 250 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов, лесопользователей. Кроме того, в работах было задействовано до двух десятков единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе был введён режим ЧС муниципального уровня из-за угрозы перехода огня на село Гутай и фермерское хозяйство Булаг.

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Сегодня на территории Улан-Удэнского, Хоринского, Бичурского авиаотделений установился самый высокий — пятый класс пожарной опасности. На территории Закаменского авиаотделения действует четвёртый класс, в остальных районах республики установился третий класс.

Отмечается, что основной причиной возникновения лесных пожаров остаётся человеческой фактор. Поэтому сотрудники лесной охраны, МЧС и МВД ежедневно проводят более 200 рейдов для оперативного обнаружения лесных пожаров и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

«За прошедшие сутки выявлено 38 нарушений, а с начала пожароопасного сезона — их уже более 1400. Сумма наложенных штрафов составила уже более полутора миллионов рублей», — сообщили в РАЛХ.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 240 лесных пожаров на общей площади 54,5 тыс. гектаров.

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