Понедельник, 27 Мая 2019 года
08:40:52 МСК

В Закарпатье подсчитали убытки от наводнения

Происшествия

Власти Закарпатья обратятся к правительству Украины за деньгами

Ужгород, Украина, 27 мая 2019, 08:40 — REGNUM  Наводнение в Закарпатье нанесло ущерб в размере 150 млн грн или около $5,7 млн, сообщило 26 мая информационное агентство «УНИАН».

Паводок был признан чрезвычайно ситуацией регионального уровня.

«Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно ещё не покинула область, более того, на следующей неделе — во вторник и среду — прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера», — было сказано на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Власти Закарпатья намерены обратиться к правительству Украины с просьбой выделить деньги на ликвидацию последствий паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Закарпатье подтопленными оказались 241 домохозяйство, 23 жилых дома, несколько дорог. Стихия унесла жизнь 11-летнего ребёнка.

Читайте также: В Закарпатье нашли тело исчезнувшего ребёнка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить