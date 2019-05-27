В Закарпатье подсчитали убытки от наводнения

Ужгород, Украина, , 08:40 — REGNUM Наводнение в Закарпатье нанесло ущерб в размере 150 млн грн или около $5,7 млн, сообщило 26 мая информационное агентство «УНИАН».

Паводок был признан чрезвычайно ситуацией регионального уровня.

«Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно ещё не покинула область, более того, на следующей неделе — во вторник и среду — прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера», — было сказано на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Власти Закарпатья намерены обратиться к правительству Украины с просьбой выделить деньги на ликвидацию последствий паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Закарпатье подтопленными оказались 241 домохозяйство, 23 жилых дома, несколько дорог. Стихия унесла жизнь 11-летнего ребёнка.

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