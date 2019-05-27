Третий энергоблок Ростовской АЭС временно отключили от сети

Волгодонск, Ростовская область, , 07:50 — REGNUM Регламентное отключение реакторной установки энергоблока №3 Ростовской АЭС от сети выполнили специалисты Ростовской АЭС после срабатывания предупредительной защиты и снижения его мощности, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Срабатывание предупредительной защиты произошло 26 мая в 16:14 по местному времени.

«После выяснения и устранения причин срабатывания автоматики энергоблок будет включен в сеть. Энергоблоки №1, №2 и №4 работают на номинальном уровне мощности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.