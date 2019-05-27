Понедельник, 27 Мая 2019 года
07:33:08 МСК

ЛНР: ВСУ обстреляли населённый пункт Весёлая Гора

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Луганск, 27 мая 2019, 07:23 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 27 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается 27 мая на сайте оборонного ведомства.

Украинские силовики выпустили две гранаты из гранатомёта СПГ в сторону позиций Народной милиции ЛНР, расположенных в районе населённого пункта Весёлая Гора. Обстрел вёлся со стороны посёлка Счастье.

В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР, выпустив, в частности, две мины калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее над позициями Народной милиции ЛНР был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Специалисты изучают носитель информации, изъятый из беспилотника.

Читайте также: ЛНР: у линии соприкосновения в Донбассе сбит украинский беспилотник

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить