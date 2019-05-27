В Хакасии следователи начали проверку после инцидента с чиновником

Абакан, , 07:16 — REGNUM В Хакасии следователи проводят проверку после инцидента с главой Ширинского района Сергеем Зайцевым, который, по информации СМИ, повел себя агрессивно по отношению к журналисту телеканала «Россия-24» Ивану Литомину. Сообщает 27 мая пресс-служба регионального главного управления СКР.

«Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напомним, по информации СМИ, Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему пострадавшие от пожаров четыре года назад погорельцы живут в нечеловеческих условиях. В ответ глава района напал на журналиста, а заместители Зайцева пытались закрыть представителям телеканала камеру.

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