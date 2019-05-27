Житель Алтая, допустивший ДТП с поездом, заявил об угоне автомобиля

Барнаул, , 07:19 — REGNUM Жителю Алтайского края — участнику столкновения автомобиля ВАЗ-21 093 с грузовым поездом — придётся компенсировать стоимость повреждённого железнодорожного имущества и ответить за заведомо ложный донос. Подробности ДТП корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России на транспорте Ольга Зубова.

Инцидент произошёл на перегоне Озимая-Рубцовск. Это выяснилось после проведения доследственной проверки, инициированной в связи с заявлением 34-летнего жителя Алтайского края об угоне.

«В результате столкновения никто не пострадал, оба транспортных средства получили повреждения. На месте происшествия присутствовал тот самый 34-летний житель края. Несмотря на имеющиеся факты и показания свидетелей, мужчина категорически отрицал свою причастность к происшествию, пояснял, что на месте происшествия оказался, разыскивая похищенный автомобиль», — пояснили в УТ МВД России по СФО.

Там же отметили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и давал невнятные показания.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не сомневаются, что «угон» был заявлен, чтобы избежать лишения права управления транспортным средством и возмещения ущерба предприятию железнодорожного транспорта.

Следственный отдел Алтайского ЛУ МВД России возбудил в отношении автовладельца уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложный донос»). Кроме того, обвиняемому предстоит компенсировать стоимость поврежденного имущества железной дороги в сумме 30 тысяч рублей.