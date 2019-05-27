Леса горят в восьми районах Красноярского края

Красноярск, , 06:22 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 27 мая зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 304 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в восьми районах.

При этом, по информации министерства, населённым пунктам возгорания не угрожают. В тушении задействованы более 140 человек, 29 единиц техники.

За прошедшие выходные (25−26 мая) в Красноярском крае потушили 37 лесных пожаров в 20 районах. Площадь потушенных возгораний не уточняется. В тушении принимали участие более 590 человек, 112 единиц техники, более 10 воздушных судов.

«По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения», — говорится в сообщении минлесхоза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала лесопожарного сезона в Красноярском крае зафиксировано более 580 лесных пожаров на площади более 22,3 тыс. га.

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