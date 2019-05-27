Российского заключенного Макеева избили в мексиканской тюрьме

Мехико, , 05:26 — REGNUM Гражданин России Алексей Макеев, находящийся в мексиканской тюрьме, избит сокамерниками. Заключенного поместили в больницу, сообщили в российском посольстве в Мехико.

Ранее Макеев записал на видео и опубликовал в YouTube свой рассказ о побоях и вымогательствах, которым подвергается в тюрьме. По словам заключенного, у него «вымогают, воруют и отбирают деньги», а также избивают, «насилуют сексуально» и покушаются на его жизнь. Предоставленного ему переводчика мужчина обвинил в искажении своих слов.

«По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит», — сообщил представитель посольства РИА Новости.

Макеев госпитализирован, его жизнь вне опасности. Дело российского гражданина находится на особом контроле МИД Мексики, пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года жители мексиканского Канкуна напали на дом Макеева, который оскорблял мексиканцев в своих видеороликах. В ходе потасовки один мексиканец получил смертельные травмы, сам Макеев также пострадал. Власти Мексики обвинили российского гражданина в умышленном убийстве и подвергли предварительному тюремному заключению сроком на 1,5 года.

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