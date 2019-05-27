На судне в китайском пору Лунъянь 10 человек отравились углекислым газом

Вэйхай, Китай, , 04:58 — REGNUM Десять человек погибли в результате утечки диоксида углерода на грузовом крале в порту Лунъянь горда Вэйхай в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 16:00 по местному времени 25 мая, когда проводился ремонт грузового судна компании Fujian Shipping Company. Девятнадцать человек получили ранения в результате инцидента и в настоящее время они проходят лечение в госпитале.

Предварительное расследование показало, что утечка диоксида углерода произошла в системе пожаротушения в связи с неправильными действиями членов команды. Ответственные в случившемся были доставлены в полицейский участок. Расследование продолжается.

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