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На судне в китайском пору Лунъянь 10 человек отравились углекислым газом

Происшествия

Их спасти не удалось, еще 19 человек доставлены в госпиталь

Вэйхай, Китай, 27 мая 2019, 04:58 — REGNUM  Десять человек погибли в результате утечки диоксида углерода на грузовом крале в порту Лунъянь горда Вэйхай в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл в 16:00 по местному времени 25 мая, когда проводился ремонт грузового судна компании Fujian Shipping Company. Девятнадцать человек получили ранения в результате инцидента и в настоящее время они проходят лечение в госпитале.

Предварительное расследование показало, что утечка диоксида углерода произошла в системе пожаротушения в связи с неправильными действиями членов команды. Ответственные в случившемся были доставлены в полицейский участок. Расследование продолжается.

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Отравления угарным газом
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