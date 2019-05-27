Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM Сейсмособытие магнитудой 4,2 произошло в акватории Охотского моря неподалеку от побережья Камчатки. Об этом сообщает 27 мая пресс-центр регионального главка МЧС РФ.

Толчок зафиксирован в точке с координатами 52°51 северной широты, 153°82 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 410 км.

Уточняется, что эпицентр находился на 168 км северо-западнее посёлка Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района. Местные жители землетрясения не ощутили, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 206 км к юго-востоку от посёлка Усть-Камчатск, в населенных пунктах толчок не ощущался.

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