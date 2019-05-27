Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Конго после крушении судна неизвестна судьба 200 человек

Происшествия

Среди пассажиров было много школьных учителей

Киншаса, 27 мая 2019, 03:57 — REGNUM  Не менее 30 человек погибли и около 200 пропали без вести в результате крушения и затопления судна на одном из озер в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в западной части страны, на озере Маи-Ндомбе. Мэр города Инонго Саймон Вэмба рассказал, что лодка, перевозившая несколько сотен пассажиров, перевернулась и пошла ко дну. Спаслись более 80 человек.

По словам Вэмбы, среди пассажиров было много школьных учителей, которые отправились в районный центр за зарплатой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на озере Киву в Конго затонул пассажирский моторный катер, на борту которого находились до 200 человек. Президент Феликс Тшискеди обвинил в трагедии «жадных операторов перевозок», которые используют изношенные катера и берут на борт гораздо больше людей, чем допускается правилами безопасности.

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Кораблекрушения
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