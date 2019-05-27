В Конго после крушении судна неизвестна судьба 200 человек

Киншаса, , 03:57 — REGNUM Не менее 30 человек погибли и около 200 пропали без вести в результате крушения и затопления судна на одном из озер в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в западной части страны, на озере Маи-Ндомбе. Мэр города Инонго Саймон Вэмба рассказал, что лодка, перевозившая несколько сотен пассажиров, перевернулась и пошла ко дну. Спаслись более 80 человек.

По словам Вэмбы, среди пассажиров было много школьных учителей, которые отправились в районный центр за зарплатой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на озере Киву в Конго затонул пассажирский моторный катер, на борту которого находились до 200 человек. Президент Феликс Тшискеди обвинил в трагедии «жадных операторов перевозок», которые используют изношенные катера и берут на борт гораздо больше людей, чем допускается правилами безопасности.

Читайте также: Президент Конго обвинил в кораблекрушении на Киву «жадных перевозчиков»