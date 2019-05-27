Инспектора ДПС в Москве сбил сын бывшего сенатора

Москва, , 03:42 — REGNUM Нарушителем, задержанным в Москве после наезда на сотрудника полиции, является Тимур Галлямов. Его отец Амир Галлямов был членом Совета Федерации, а затем министром спорта Московской области, передают 27 мая «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранее у Амира Галлямова был крупнейший среди сенаторов автопарк — 12 машин. Его сына Тимура в 2015 году лишали прав за «пьяное вождение». После задержания 26 мая алкоголя в крови Галлямова-младшего не нашли, однако решили проверить, не принимал ли он наркотики.

Мужчину доставили на допрос в Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 мая водитель автомобиля «Тойота», который вел себя неадекватно, наехал на инспектора ДПС, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. После погони нарушителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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