В Москве неадекватный водитель сбил инспектора ДПС

Москва, , 03:18 — REGNUM Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться после проверки документов. Нарушителя задержали после погони, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая на Кутузовском проспекте. Инспектор ДПС остановил иномарку, за рулем которой находился 27-летний мужчина.

«Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские отправились в погоню и попытались задержать нарушителя на светофоре, однако водитель резко вывернул руль и совершил наезд на инспектора ДПС. Позже автомобиль всё же остановили и задержали водителя. Пострадавший полицейский получил перелом голени и был доставлен в больницу.

Против водителя иномарки возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), говорится в сообщении столичного главка СКР.