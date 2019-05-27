СКР проверяет инцидент с лайнером Airbus A330 в «Пулково»

Санкт-Петербург, , 02:28 — REGNUM Пассажирский самолет Airbus A330 совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту «Пулково». В связи с инцидентом начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Самолет 26 мая совершил посадку с одним отказавшим двигателем. Приземление прошло благополучно, пострадавших не было.

Лайнер следовал в Санкт-Петербург из Пекина. Перед посадкой экипаж предупредил об отказе одного из двигателей наземные службы. Процессуальное решение будет принято про итогам проверки, пояснили в СК.

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