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СКР проверяет инцидент с лайнером Airbus A330 в «Пулково»

Происшествия

Самолет совершил посадку с одним отказавшим двигателем

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 02:28 — REGNUM  Пассажирский самолет Airbus A330 совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту «Пулково». В связи с инцидентом начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Самолет 26 мая совершил посадку с одним отказавшим двигателем. Приземление прошло благополучно, пострадавших не было.

Лайнер следовал в Санкт-Петербург из Пекина. Перед посадкой экипаж предупредил об отказе одного из двигателей наземные службы. Процессуальное решение будет принято про итогам проверки, пояснили в СК.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку самолет Airbus A330

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Авиапроисшествия
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