Кличко рассказал о состоянии поврежденного моста в Киеве

Киев, , 00:36 — REGNUM Поврежденные элементы нового пешеходного моста в Киеве заменят в течение суток. Закалённое стекло, из которого сделан пол моста, не пострадало, написал на своей странице в Facebook мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко осмотрел поврежденный мост, который открыли 25 мая, со специалистами. По предварительной оценке, в двух местах треснуло только защитное стекло.

«Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола», — написал он и добавил, что закаленное стекло осталось целым.

Кличко посетовал на вандалов, чьи «развлечения» портят город.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно о трещинах, появившихся в стеклянном полу пешеходного моста, открытого в Киеве днем ранее. Кличко заявил, что речь идет об «акте вандализма».

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