Воскресенье, 26 Мая 2019 года
20:49:44 МСК

В Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку самолет Airbus A330

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Санкт-Петербург, 26 мая 2019, 20:49 — REGNUM  Самолет Airbus A330 из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 26 мая сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

"Экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей, — рассказали в пресс-службе. — … Борт совершил благополучную посадку».

Отмечается, что пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна, не пострадали. На работу воздушной гавани данный инцидент не повлиял.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: СКР начал проверку после возвращения Boeing 737 в аэропорт Сургута

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить