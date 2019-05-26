В Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку самолет Airbus A330

Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Самолет Airbus A330 из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 26 мая сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

"Экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей, — рассказали в пресс-службе. — … Борт совершил благополучную посадку».

Отмечается, что пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту воздушного судна, не пострадали. На работу воздушной гавани данный инцидент не повлиял.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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