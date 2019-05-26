Воскресенье, 26 Мая 2019 года
19:57:03 МСК

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста — Кличко

Происшествия

«Вдруг треснуло стекло»

Киев, 26 мая 2019, 19:56 — REGNUM  Стеклянный пол нового пешеходного моста, который был открыт 25 мая, треснул в Киеве. Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

«Все было хорошо, — написал Кличко. — Сегодня (26 мая) … вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола».

По его словам, стеклянный пол нового пешеходного моста, учитывая его толщину и характеристики, просто так треснуть не мог, поэтому одной из основных версий ЧП рассматривается «акт вандализма».

Кличко добавил, что он уже обратился к сотрудникам полиции с призывом выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Читайте также: Кличко об Украине: «Всегда была европейской»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить