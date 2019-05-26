В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста — Кличко

Киев, , 19:56 — REGNUM Стеклянный пол нового пешеходного моста, который был открыт 25 мая, треснул в Киеве. Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

«Все было хорошо, — написал Кличко. — Сегодня (26 мая) … вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола».

По его словам, стеклянный пол нового пешеходного моста, учитывая его толщину и характеристики, просто так треснуть не мог, поэтому одной из основных версий ЧП рассматривается «акт вандализма».

Кличко добавил, что он уже обратился к сотрудникам полиции с призывом выяснить причины и обстоятельства случившегося.

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