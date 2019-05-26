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Боеприпасы времён войны обезврежены в Калужской области

Происшествия

В населенных пунктах Калужской области сапёры МЧС разминировали два старых артиллерийских снаряда и одну миномётную мину

Боеприпасы времён войны обезврежены в Калужской области
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

Калуга, 26 мая 2019, 19:26 — REGNUM  75 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны разминировали сапёры сегодня, 26 мая, в деревне Потапово Спас-Деменского раина Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, также в ходе работ по обезвреживанию старых взрывоопасных предметов на территории деревни Тибекино в Ферзиковском районе была уничтожена минометная мина 82 мм.

Ранее, старый артиллерийский снаряд был обезврежен специалистами МЧС в районе дома №43 по улице Буканова в деревне Новая Казачья Козельского района Калужской области.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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