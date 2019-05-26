Воскресенье, 26 Мая 2019 года
18:56:52 МСК

Землетрясение в Перу унесло жизнь как минимум одного человека

Происшествия

Количество пострадавших возросло до 11 человек

Лима, 26 мая 2019, 18:56 — REGNUM  Один человек погиб в результате землетрясения на севере Перу. Об этом 26 мая сообщает перуанская газета La República со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

По полученной информации, мужчина погиб в регионе Кахамарка, попав под камнепад. Кроме того, газета сообщает, что число пострадавших от удара подземной стихии возросло до 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате землетрясения на севере Перу. Кроме того, ранее сообщалось, что в результате подземных толчков были полностью разрушены 18 зданий, пострадали учебные и медицинские центры, а также храмы. Пострадала дорожная инфраструктура страны.

В пострадавшие регионы немедленно выехал президент Перу Мартин Вискарра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу произошло землетрясение, есть пострадавшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить