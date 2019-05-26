Землетрясение в Перу унесло жизнь как минимум одного человека

Лима, , 18:56 — REGNUM Один человек погиб в результате землетрясения на севере Перу. Об этом 26 мая сообщает перуанская газета La República со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях.

По полученной информации, мужчина погиб в регионе Кахамарка, попав под камнепад. Кроме того, газета сообщает, что число пострадавших от удара подземной стихии возросло до 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате землетрясения на севере Перу. Кроме того, ранее сообщалось, что в результате подземных толчков были полностью разрушены 18 зданий, пострадали учебные и медицинские центры, а также храмы. Пострадала дорожная инфраструктура страны.

В пострадавшие регионы немедленно выехал президент Перу Мартин Вискарра.

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