Два взрыва прогремели в столице Непала, есть погибшие

Катманду, , 18:49 — REGNUM Три человека погибли в результате двух взрывов, прогремевших в городе Катманду в Непале. Ещё пять человек получили ранения. Об этом 26 мая сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление полиции.

По предварительным данным, первый взрыв произошёл в жилом доме в центре города, второй взрыв прогремел рядом с парикмахерской на окраине Катманду.

Районы, где произошли взрывы, оцеплены. Представители правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств взрывов.

Пока нет информации, что могло стать причиной взрыва. Полиция допускает, кроме версии теракта, утечку бытового газа и неосторожное обращение с огнеопасными веществами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве двух заминированных автомобилей на севере Ирака. В результате взрывов погибли шесть человек.

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