Автобус Киев — Прага сгорел в Польше

Варшава, 26 мая 2019, 17:50 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев — Прага, полностью сгорел в Польше. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
ЧП произошло в воскресенье, 26 мая, между Краковом и Катовицами. По последним данным, в салоне транспортного средства находились 70 пассажиров. Никто из людей не пострадал.
Отмечается, что пожар вспыхнул в отсеке транспортного средства, где расположен двигатель. В настоящее время выясняются причины происшествия.
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