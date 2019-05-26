Автобус Киев — Прага сгорел в Польше

Варшава, , 17:50 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев — Прага, полностью сгорел в Польше. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ЧП произошло в воскресенье, 26 мая, между Краковом и Катовицами. По последним данным, в салоне транспортного средства находились 70 пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Отмечается, что пожар вспыхнул в отсеке транспортного средства, где расположен двигатель. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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