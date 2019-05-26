Два заминированных автомобиля взорвались на севере Ирака

Багдад, , 17:58 — REGNUM Два взрыва прогремели в северной иракской провинции Нейнава. Всего в результате взрывов погибли шесть человек. Об этом 26 мая сообщают пресс-служба органов безопасности Ирака и телеканал Al-Mayadeen.

Первый начинённый взрывчаткой автомобиль был припаркован возле рынка в селении Авейнат (пригород Мосула). В результате взрыва погибли пять человек, ещё восемь получили ранения.

Второй заминированный автомобиль взорвался в районе населённого пункта Рабиа, возле границы с Сирией. При взрыве погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Ответственность за взрывы пока никто из членов террористических группировок на себя не взял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве заминированного автомобиля на западе Ирака, недалеко от границы с Сирией, в результате которого погибли два человека.

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