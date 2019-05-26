Воскресенье, 26 Мая 2019 года
17:59:03 МСК

Два заминированных автомобиля взорвались на севере Ирака

Происшествия

Всего в результате взрывов погибли шесть человек

Багдад, 26 мая 2019, 17:58 — REGNUM  Два взрыва прогремели в северной иракской провинции Нейнава. Всего в результате взрывов погибли шесть человек. Об этом 26 мая сообщают пресс-служба органов безопасности Ирака и телеканал Al-Mayadeen.

Первый начинённый взрывчаткой автомобиль был припаркован возле рынка в селении Авейнат (пригород Мосула). В результате взрыва погибли пять человек, ещё восемь получили ранения.

Второй заминированный автомобиль взорвался в районе населённого пункта Рабиа, возле границы с Сирией. При взрыве погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Ответственность за взрывы пока никто из членов террористических группировок на себя не взял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве заминированного автомобиля на западе Ирака, недалеко от границы с Сирией, в результате которого погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы взорвали заминированный автомобиль на западе Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить