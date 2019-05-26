При взрыве заминированного автомобиля в Ираке погибли пять человек

Багдад, , 17:29 — REGNUM В Ираке возле рынка взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу безопасности страны.

Теракт произошел в воскресенье, 26 мая, в селении Авейнат в пригороде Мосула. По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в центре Багдада недалеко от посольства США упал реактивный снаряд.

Читайте также: Посольство США в Багдаде обстреляли установкой «Катюша» — Reuters