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При взрыве заминированного автомобиля в Ираке погибли пять человек

Происшествия

Теракт произошел в воскресенье, 26 мая, в селении Авейнат в пригороде Мосула

Багдад, 26 мая 2019, 17:29 — REGNUM  В Ираке возле рынка взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу безопасности страны.

Теракт произошел в воскресенье, 26 мая, в селении Авейнат в пригороде Мосула. По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в центре Багдада недалеко от посольства США упал реактивный снаряд.

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Взрывы в Ираке
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