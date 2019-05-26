ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Саратове

Саратов, , 17:18 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в центре Саратова. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Горная и Университетская в 13:47 мск. Столкнулись машина скорой помощи «Газель», под управлением водителя 54-х лет и легковая иномарка Kia, управляемая водителем 44-х лет.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia не пропустил машину скорой помощи с включённым спецсигналом, которая торопилась на ДТП с пострадавшими и протаранил спецтранспорт в бок.

В результате автоаварии пострадали два фельдшера и врач бригады скорой помощи, а также пассажирка Kia. Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП начата проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб шестилетний ребёнок, а женщина 38 лет была госпитализирована с травмами.

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