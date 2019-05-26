Мужчина и женщина погибли в результате крушения самолёта в Болгарии

София, , 16:33 — REGNUM Мужчина и женщина погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Софийской области, рядом с городом Ихтиман. Об этом 26 мая сообщает портал Novinite.

ЧП произошло около 11:30 мск, через несколько минут после того, как самолёт взлетел с аэродрома в селе Чернево, примерно в 5 км от Ихтимана. В момент авиакатастрофы мужчина управлял самолётом, женщина была пассажиром.

Набрав высоту, самолёт начал вращаться и упал, загоревшись при падении на землю. Пожарные и две машины скорой медпомощи незамедлительно выехали на место происшествия, но помочь людям уже ничем не могли.

Отмечается, что оба тела сильно обгорели при пожаре. Сам самолёт сильно пострадал от огня.

По мнению экспертов, крушение самолёта могло произойти из-за ошибки в технике полёта, вызванной недостатком опыта у пилота.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственная группа по безопасности министерства транспорта. Выясняются все обстоятельства авиакатастрофы, приведшей к гибели людей.

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